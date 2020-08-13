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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde döner sermaye düzenlemesi: Salgın bitene kadar merkezi bütçeden kaynak aktarılabilecek

13 Ağustos 2020 11:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde alınan yeni düzenleme kararıyla birlikte, Covid-19 salgını bitene kadar merkezi yönetimden döner sermaye bütçesine kaynak aktarılabilecek.

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