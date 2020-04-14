Meteoroloji fırtına ve yağmur uyarısında bulundu, saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava gün içerisinde etkili olurken İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın gün boyu etkili olması bekleniyor. Öte yandan Edirne ve çevresinde etkili olan yağışlı havanın gece saatleriyle birlikte İstanbul’da da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatleriyle birlikte İstanbul’da da etkili olması bekleniyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Ankara°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu