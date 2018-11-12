Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

Meteoroloji’nin yayınladığı son hava tahmin raporunda yurdun birçok bölgesinde soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağı ve yağışların yer yer kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının Salı günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor.

Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek.

Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.