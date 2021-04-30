Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklıklarının arttığı İstanbul’da yağmurun etkili olması bekleniyor. Meteoroloji’nin verilerine göre kentte hava sıcaklığının cumartesi en düşük 14, en yüksek 24; pazar en düşük 16, en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yağış geliyor

Verilere göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları pazartesi, salı ve çarşamba günleri düşüyor. Sıcaklıkları pazartesi en düşük 15, en yüksek 26; salı en düşük 13, en yüksek 19 ve çarşamba en düşük 12, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin verilerine göre, kentte salı günü sağanak yağış, çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.