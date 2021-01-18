Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada yeni haftada soğuk havanın devam edeceğini ve ülke genelinde hava durumunun mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği ifade etti.

Türkiye'nin birçok ilinde kar kendini gösterdi. Hava sıcaklıkları bazı illerde eksi derecelere düştü. Yeni haftada soğuk havaların devam edeceği açıklandı.

Sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde perşembe günü itibariyle artacağı tahmin ediliyor.