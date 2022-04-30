Meteoroloji duyurdu: Bayramda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı’na günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarısı geldi. Ramazan Bayramı boyunca tüm yurtta aralıklarla yağmur görüleceği açıklandı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bayramın birinci günü için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre; hafta sonu ve bayramda yurdun belli bir kısmını kapsayacak yağışlı bir hava geliyor. Sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğulu, doğu kesimlerde öğle saatlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen: Bayramın 1. ve 2. günü Marmara, Ege, Akdeniz yağmurlu

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bayramın birinci günü için batı bölgelerine yağış uyarısında bulunurken şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu hafta sonu cumartesi gece ve pazar günü güney Doğu Anadolu’da yağışlar kuvvetli sel riski var. Tatilin 1. 2. günü cumartesi, pazar, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyısı dışındaki bölgeler yağışlı.

Bayramın 1.2. günü pazartesi ve salı, Marmara, Ege, Akdeniz yağmurlu, Bodrum Marmaris, Çeşme, Fethiye Antalya, Kuşadası yağmurlu. Sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece düşecek. Bayramın 3. tatilin 5. günü çarşamba, yağmur öğleden sonra batı dan doğuya kayıyor. Akdeniz doğusu ve Anadolu yağmurlu.”

“Haftaya perşembeden sonra Ege ve Akdeniz’de hava ısınmaya başlıyor"

Prof. Dr. Orhan Şen, “haftaya perşembeden sonra Ege ve Akdeniz’de hava ısınmaya başlıyor” şeklinde açıklama yaptı.