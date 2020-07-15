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Meteoroloji'den yerel ve sağanak yağış uyarısı

15 Temmuz 2020 08:57

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer yer yağmur geçişleri görülecek Sakarya, Bolu, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta gün içerisinde yerel olmak üzere sağanak yağışlar bekleniyor.

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