Meteoroloji'den yeni uyarı: Buzlanma ve don bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yaptığı uyarıda ülke genelinde buzlanma ve don olaylarının beklendiğini belirtti.

Meteoroloji'den yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağışlara dikkat! Buzlanma ve don bekleniyor! Çığ Tehlikesine dikkat! Hava Sıcaklığı: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da şu paylaşımı yaptı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, 12.00–15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00–18.00 Anadolu Yakası’nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00–21.0 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek."

İBB: AKOM verisine göre kar yağışı bugün de devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kar yağışına ilişkin paylaşımında, "AKOM verisine göre kar yağışı bugün de devam edecek ve İstanbul’un belli bölgelerinde yoğunlaşacak. Hava sıcaklığı gün boyu 1 derece seviyesinde kalacak ve yollarda ciddi bir buzlanma riski kendini gösterecek. Uyarılara dikkat eden tüm İstanbullulara teşekkürler." ifadesini kullandı.