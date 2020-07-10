Meteoroloji’den yağış ve Marmara için kuvvetli rüzgâr uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. MGM'den yapılan kuvvetli rüzgâr uyarısında da "Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısında, kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara için kuvvetli rüzgâr uyarısı

MGM’den yapılan kuvvetli rüzgâr uyarısında ise “Rüzgârın; Marmara'nın kuzey ve batısında, kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.