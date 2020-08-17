Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunda öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bununla birlikte yurdun diğer kesimleri için ise herhangi bir uyarı bulunmuyor. Peki, bugün hava durumu nasıl?

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilimiz için hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık