Meteoroloji'den uyarı: Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile yarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin edilirken, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bölgenin batısında yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri, Edirne ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzeydoğu ile öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.