Meteoroloji'den uyarı: Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde bu gece ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.