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Yaşam

Meteoroloji'den uyarı: Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

01 Haziran 2021 21:50

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde bu gece ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

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