Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültü yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yangınlarla boğuşan Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Muğla'da ise az bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

“Sel ve su baskınları uyarısı"

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün (Cuma) akşam saatlerinde Kırklareli il geneli ile Edirne’nin kuzey kesimlerinde (Edirne, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç) ve Tekirdağ’ın kuzey (Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültü yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımsa aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Hava sıcaklığı

Meteoroloji'den verilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle:

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale °C, 35°C

Parçalı bulutlu

Edirne °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli °C, 40°c

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, kuzey ve kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgârın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.

Afyon °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Kütahya °C, 37°C

Parçalı bulutlu

Muğla °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Adana °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Hatay °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

Kayseri °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 35°C

Parçalı bulutlu

Düzce °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta Ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya °C, 38°C

Parçalı bulutlu

Rize °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Trabzon °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Elazığ °C, 37°C

Parçalı bulutlu

Erzurum °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır °C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep °C, 38°C

Parçalı bulutlu

Kilis °C, 39°C

Parçalı bulutlu

Denizlerde hava

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava durumu: Parçalı az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde doğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, batısı öğleden sonra 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

Ege Denizi

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi akşam kuzeyden 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağışta orta.