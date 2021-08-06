Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültü yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yangınlarla boğuşan Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Muğla'da ise az bulutlu hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
“Sel ve su baskınları uyarısı"
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
"Bugün (Cuma) akşam saatlerinde Kırklareli il geneli ile Edirne’nin kuzey kesimlerinde (Edirne, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç) ve Tekirdağ’ın kuzey (Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültü yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımsa aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Hava sıcaklığı
Meteoroloji'den verilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgâr
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle:
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale °C, 35°C
Parçalı bulutlu
Edirne °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli °C, 40°c
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık, kuzey ve kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgârın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.
Afyon °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İzmir °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Kütahya °C, 37°C
Parçalı bulutlu
Muğla °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
Adana °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Hatay °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Kayseri °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu °C, 35°C
Parçalı bulutlu
Düzce °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta Ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya °C, 38°C
Parçalı bulutlu
Rize °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun °C, 32°C
Parçalı bulutlu
Trabzon °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Elazığ °C, 37°C
Parçalı bulutlu
Erzurum °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adıyaman °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep °C, 38°C
Parçalı bulutlu
Kilis °C, 39°C
Parçalı bulutlu
Denizlerde hava
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava durumu: Parçalı az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde doğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, batısı öğleden sonra 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Marmara
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
Ege Denizi
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi akşam kuzeyden 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağışta orta.