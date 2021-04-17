Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), toz taşınımı ile ilgili uyarılarını tekrarladı. Özellikle Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerine dikkat çekilirken, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı geldiği belirtildi.

Meteoroloji, hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısına göre, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sahra Çölü'nden gelecek

Meteoroloji, daha önce de Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini belirterek uyarmıştı.

Maske uyarısı yapan uzmanlar hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini de söylemişti.