Meteoroloji'den sis ve pus uayrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs hava durumu raporu yayınlandı. Aşırı sıcaklar yurt genelinde bugün de etkisini sürdürürken Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’de ise gün içerisinde sis ve pusun etkili olması bekleniyor.

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 31° C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34° C

Az bulutlu ve açık