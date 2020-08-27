Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı: Sıcaklık İstanbul'da 35, Akdeniz ve Ege 40 dereceye yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, cuma gününden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava dalgası ile birlikte İstanbul 35 dereceyi görecek. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de sıcaklıkların yer yer 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

MGM'nin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Cezayir üzerinden Türkiye'ye gelecek çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak. Hava sıcaklığı, Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 dereceye, Ege'de 40 dereceye ulaşacak. Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin üstünde sıcaklık Orta Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 8 derece artacağı bildirildi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Orta Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Amasya'da 40, Kastamonu'da 38, Tokat'ta 40, Samsun ve Sinop'ta 29 derece olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.