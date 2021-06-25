Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı; önümüzdeki 4 saate dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara Batı Karadeniz için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu bölgelerde önümüzdeki 4 saat boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji, sabah saatlerinde de İstanbul’un bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuş, yağış bu ilçelerde etkili olmuştu.

Meteoroloji, Batı Karadeniz ile Ankara çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulundu. Son uyarıya göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 4 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."