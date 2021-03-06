Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir'de sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. İstanbul'da ise yağış bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ( Muğla ve Denizli dışında), Karadeniz, Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.