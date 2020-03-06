Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 2 ila 5 derece azalmasını bekliyor. Bugün Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.