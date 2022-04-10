Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye kuvvetli sağanak yağış etkisi altına girecek. Özellikle 4 gün için saat saat uyarı yapıldı. Yağışlar kara dönecek.

Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir. 'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor. Sıcaklık artışı ise çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Keskin soğumanın ardından çarşamba hızlı bir ısınma yaşanacak. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.