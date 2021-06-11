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Yaşam

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi

11 Haziran 2021 08:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun Körfezi ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde bugün yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

 

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