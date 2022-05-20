Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre, yurdu etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış bazı illerimizde etkisini arttıracak. Pazar günü ise Marmara Bölgesi'nde İstanbul da dahil olmak üzere kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Isparta, Burdur ve Tokat çevreleri, Antalya’nın batısı ile bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Antalya merkez ve batısı, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 KM / SAAT) olarak esmesi beklenmektedir.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak esmesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.