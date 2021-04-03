T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı!

03 Nisan 2021 17:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı kesimlerde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı geçti. 

meteorolojiegeçanakkalehava durumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24