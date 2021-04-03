Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı!

Yapılan ilk uyarıda, "Ege Denizi'nde rüzgarın yarın (04.04.2021 Pazar) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerine kadar kuzeyinde güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.
İkinci uyarıda ise, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 04.04.2021 Pazar günü sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden, zamanla İç Ege, Marmara’nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.