Meteoroloji'den Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.