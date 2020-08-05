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Yaşam

Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı

05 Ağustos 2020 21:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'da havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Uyarıların bitiş periyodunun ise 6 Ağustos saat 18:00 olduğu kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. MGM’nin açıklamasında, “Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde kuzeydoğudan kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor” denildi.

Uyarıların başlangıç periyodunun 5 Ağustos saat 18:00, bitiş periyodunun ise 6 Ağustos saat 18:00 olduğu kaydedildi.

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