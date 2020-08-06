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Yaşam

Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli rüzgar uyarısı

06 Ağustos 2020 19:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Rüzgarın yarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesinin beklendiği ifade edilirken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Kıyı Ege’de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar uyarısında ise “Rüzgarın yarın Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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