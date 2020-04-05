Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un Avrupa Yakası, Trakya ve Ege Bölgesi’nde bugün kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Türkiye genelinde ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları İç ve Doğu Anadolu’da 2-5 derece artacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.