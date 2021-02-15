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Yaşam

Meteoroloji'den Marmara'daki valilik ve belediyelere uyarı!

15 Şubat 2021 15:52

Marmara Bölgesi'nde bu gece başlayacak yeni rüzgar ve fırtına etkisini çarşamba günü akşamına kadar sürdürecek. Meteoroloji, bölgedeki valilik ve belediyeleri uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına görüleceğini duyurdu ve uyarıda bulundu.

Bu gece yarısı başlayacak fırtınanın çarşamba günü saat 18.00'e kadar süreceğini belirten Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ndeki valilik ve belediyelere bildirimde bulundu.

Duyuruya göre kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarların saatte 60-80 kilometre hız ulaşması bekleniyor. Vatandaşlar ağaç, direkt devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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