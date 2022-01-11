Meteoroloji'den Marmara bölgesine fırtına uyarısı: Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı

İstanbul'da ve Marmara bölgesinin bazı illerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Marmara genelinde kuvvetli yağışlar olacak. Öğle saatlerinden sonra ise yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak.

Vatandaşlardan, perşembe günü etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (AA)