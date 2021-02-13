Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kar uyarısı: 15 cm'yi geçecek

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları gün içerisinde yurt genelinde düşmeye devam edecek. Öte yandan gece saatleriyle birlikte Marmara Bölgesi, Ege'nin iç ve kuzey kesimleri ile Orta ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Kar yağışının İstanbul'da bu gece, Ankara ve İzmir'de de yarın akşam saatleriyle beraber etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde kar yüksekliğinin 15 cm'ye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Şubat hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Bununla birlikte gün içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde yurdun barı kesimlerini etkisi altına alması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Kar 15 cm'yi geçecek!

Marmara Bölgesi'nde bugün akşam saatlerinde başlayacak olan yağışın pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.