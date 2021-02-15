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Yaşam

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için don uyarısı

15 Şubat 2021 18:24

Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

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