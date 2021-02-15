Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için don uyarısı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 1

İstanbul: Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı 2

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 3

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu 19