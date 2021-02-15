Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor.
Bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara (zirai faaliyetler, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 1
İstanbul: Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı 2
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 16
Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 3
Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 8
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu 19