Meteoroloji'den kuvvetli yağış, yoğun kar ve kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli(21-75 kg/m²) yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yoğun kar uyarısı

Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzeybatı güneydoğu kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya'da yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C , 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C , 10°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C , 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C , 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C , 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C , 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C , 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'nde sabah ve gece saatlerinde, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C , 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C , 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C , 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde ve Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C , 4°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C , 4°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 5°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C , 3°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C , 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C , 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C , 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C , 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C , 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C , 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C , 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C , 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'in güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C , 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C , 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C , 3°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C , 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C , 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C , 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

SİİRT °C , 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C , 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.