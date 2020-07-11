Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı

Hava durumu 11 Temmuz raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde gün içerisinde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olurken Doğu Karadeniz için şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

Rüzgâr,genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize çevreleri, Tokat'ın doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık