Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunan MGM'nin MeteoUyarı sistemine göre İstanbul ve 9 ilde alarm verildi.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Ege’de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 2 uyarı birden

Hem kuvvetli yağış hem de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji’den şu açıklama yapıldı:

"Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

10 ilde alarm verildi

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 10 ilde yarın için uyarı yapıldı.

MeteoUyarı sistemine göre Balıkesir’de hem turuncu alarm verilirken Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’da sarı alarm verildi.