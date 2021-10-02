Meteoroloji'den kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli rüzgâra karşı uyardı. Vatandaşlar şiddetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzlara karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sabah, öğle ve akşam beklenen hava durumu için hazırlanan haritalar şöyle: