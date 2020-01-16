Meteoroloji'den kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevreleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgârın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu , sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu , sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 5°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ °C , 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR °C , 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C , 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C , 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu İlçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C , 9°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla güney kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C , 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C , 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C , 5°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C , 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri yer yer kar yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C , 8°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C , 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C , 6°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C , 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 0°C , 7°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

SAMSUN 6°C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C , 7°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON 6°C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C , -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C , -5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C , 6°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

VAN °C , 0°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonta bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C , 8°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SİİRT °C , 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C , 12°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu