Meteoroloji'den Kıyı Ege için sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a yapılan 'sarı kodlu' lodos uyarısının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den bir bölgeye daha uyarı yapıldı. Meteoroloji, Kıyı Ege için sağanak uyarısında bulundu. Bu gece etkili olması beklenen sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırıp, ertesi gün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.



Fırtınanın geçen günlerde hayatı olumsuz etkilediği Kıyı Ege'ye sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün gece saatlerinde başlayacak sağanağın yarın sabah saatlerinde etkisini artırıp, ertesi gün akşam saatlerine kadar aralıklara kadar süreceği belirtildi.

İzmir genelinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), batı ve güneybatı kıyı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Urla, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Menderes, Seferihisar ve Selçuk'ta ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağmur (76-100 kg/m2) beklendiği bildirildi. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.