Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve batı Karadeniz'de sis ve pus, orta ve doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğu illerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Ülkenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu