Meteoroloji'den Karadeniz için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların Salı gününün ilk saatlerinden itibaren Rize, Artvin, Trabzon, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz ile ilgili yapılan açıklamada, "(Yağışların) Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Batı ve Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar ile ilgili yapılan açıklamada ise, "(Yağışların) Salı sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.