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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

11 Şubat 2020 16:45

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Doğu Karadeniz için kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de yarından itibaren görülecek sağanak ve yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve karın perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar ile kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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