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Yaşam

Meteoroloji'den İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı

29 Aralık 2021 20:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'de bugün akşam saatlerinden yarın öğlen saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini; sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir çevrelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde Urla, Karaburun, Seferihisar, Menderes ve Selçuk'ta yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Öte yandan, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

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