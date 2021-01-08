Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre, İstanbul'un Avrupa yakasıyla birlikte Trakya, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Ülkenin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ege

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren; Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.