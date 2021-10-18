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Yaşam

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı

“Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor”

18 Ekim 2021 07:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Buna göre; yarın (pazartesi günü) Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18- 24 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

İşte yağış beklenen iller

Meteoroloji’nin yayımladığı haritaya göre pazartesi, salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor.  Sağanak yağışın beklendiği iller ise şöyle;

İstanbul, Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Kocaeli, Bursa, Samsun, Balıkesir, Siirt, Kütahya, Bilecik,  Sakarya, Hakkari, Düzce, Zonguldak, Yalova, Bolu, Bartın, Çankırı, Osmaniye, Kastamonu, Çorum, Eskişehir, Yozgat, Sinop,  Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Rize,  Bayburt, Erzurum, Artvin,  Ağrı, Iğdır, Van,  Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Adana, Şırnak ve Mersin.

 

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