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Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

28 Eylül 2020 22:34

Meteoroloji, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışın yarın ve çarşamba günü etkili olacağı belirtildi.

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