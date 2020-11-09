Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz bölümünün iç kesimleri ile İç Ege’nin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara Bölgesi’nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin İstanbul için yaptığı uyarıda “Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Avrupa yakasının kuzey kesimleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı” denildi.