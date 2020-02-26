Meteoroloji'den İstanbul için lodos uyarısı; bazı seferler iptal edildi

İstanbul Valiliği, bugün Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yarın etkisini kaybedecek lodos fırtınası beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.

Paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün meteorolojik uyarısına işaret edilerek, bugün Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yarın etkisini kaybedecek lodos fırtınası için meteorolojik uyarıda bulunuldu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden verilen bilgiye göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara denizinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Denizlere ait fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 18.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 19.00'da yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek.



BUDO seferleri de iptal

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, Marmara Denizi açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.