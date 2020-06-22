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Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

22 Haziran 2020 18:04

Meteoroloji, İstanbul için yarın 'sarı alarm' vererek kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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