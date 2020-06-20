Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ülke genelinde sağanak yağışların pazar günü de etkili olacağını duyurdu. Bu akşam, yağışların kuvvetli olmasının beklendiği Rize ve Artvin için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Yarın için ise aynı uyarılar Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari için yapıldı. Marmara'da Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'de etkili olmak üzere pazar günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

MGM'nin açıklamasında, "Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış var

Marmara'da Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'de etkili olmak üzere pazar günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

İç Anadolu'da bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Konya, pazar günü yağışların etkili olacağı iller olacak.

Bu akşam Rize ve Artvin'de, yarın 10 ilde tehlike

Yağışların; bu akşam Rize ve Artvin, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.