Meteoroloji’den İstanbul için 4 günlük sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair yayınladığı hava durumu tahmin haritasına göre bugün yurdun doğu kesimlerinde etkili olacak yağışlar yarından itibaren batı bölgelerde de görülecek. İstanbul'da yarın etkili olmaya başlaması beklenen yağmur hafta sonuna kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkeninin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu’nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.