T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile aralıklı sağanak yağış uyarısı

07 Ekim 2021 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

yağışhava durumumeteoroloji
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24